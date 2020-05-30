30.05.2020, Берлин, Андрей Самойлов
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Ливия, Россия, Турция
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Немецкий депутат назвал голословными обвинения Africom о переброске в Ливию Миг-29


Заявления специалистов Africom о переброске на территорию Ливии российских МиГ-29 должны подкрепляться результатами соответствующего расследования независимых экспертов, уверен депутат ФРГ Стефан Кютер.

Таким образом немецкий политик отреагировал на обвинения представителей Africom о нахождении в Сирии МиГ-29, передает издание «Экспресс газета». По словам Кютера, невоенное разрешение конфликта в стране напрямую связано с возможной незаконной иммиграцией жителей Африки через Средиземное море.

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«Стабильность в Ливии также представляет европейский интерес – это касается и нелегальной иммиграции африканцев через Средиземное море», — отметил депутат.

Кроме того, эксперт указал на ведение Africom политики двойных стандартов в связи с игнорированием нелегального вмешательства Турции в дела Ливии.

Немецкий депутат согласился с заявлением официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари о голословности обвинений в сторону России, которые были спровоцированы боевиками из запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане».

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