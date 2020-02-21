Немецкий депутат призвал Сербию отказаться от ЕС и аннексировать Северное Косово

21.02.2020, Москва, Елена Острякова

Сербия только проиграет от вступления в ЕС, считает левый депутат в немецком Бундестаге Александр Ной.

Об этом пишет b92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что Сербия может дать слабеющему ЕС? Сербия находится в гораздо лучшем положении, чем это было 10 лет назад, с точки зрения политики безопасности и суверенитета. Если она войдет в ЕС, то сможет отправлять дешевую рабочую силу в Германию в ущерб нашим трудящимся.

С другой стороны, Сербии придется взять еще больше немецкой продукции, что снизит ее промышленную мощь. Если вы войдете в ЕС, то потеряете самое главное для себя – свою целостность и суверенитет», – убежден Ной.

немецкий депутат Александр Ной

При этом он уверен, что членом НАТО Сербия никогда не станет.

«Действительно ли Сербия готова сражаться и умирать за Америку и других членов НАТО, если Сербия на своей шкуре почувствовала, что такое натовские бомбардировки», – удивлен немецкий депутат.

Он полагает, что признание Сербией так называемого Косово станет еще одним шагом к официальной победе НАТО над Сербией.

«Сербия мало выиграет от этого шага. Но реальность такова, что так называемое Косово является домом для почти двух миллионов албанцев. Имеет смысл подумать над аннексией Северного Косова и защите сербских монастырей там. Нет никакого хорошего решения, есть только менее плохое решение, но иначе сербские анклавы потеряют свое население и будут уничтожены», – предупреждает Ной.