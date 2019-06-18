Немецкий депутат призвал «закрыть врата ада» в Косово

18.06.2019, Москва, Елена Острякова

Признание странами-членами ЕС независимости Косово «открыло врата ада», считает депутат фракции «Альтернатива для Германии» немецкого парламента Ханс-Йорг Мюллер.

«Признание Косово было допущено в то время, когда этот регион находился под мандатом Совета Безопасности ООН. Речь идёт о пренебрежении международным правом, что открыло врата ада. Закроем их – и вернёмся к закону. Вернём Косово в рамки Резолюции Совета Безопасности ООН», — цитирует Мюллера сайт «Балканист».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Депутат полагает, что Германия и ЕС должны проявлять уважение к балканским странам

«Но Брюссель и Берлин слепо следуют американской политике, которая, опять же, ищет свой интерес. Немецкие власти, играя роль американской армии, уже десятилетиями не способны вести внешнюю политику. Берлину не хватает компетенций, чтобы отправить верные сигналы миру», – сказал Мюллер.

По его мнению, Германии как государству, прежде всего, необходимо стать самостоятельным, и только после этого оно сможет играть конструктивную роль в Европе.

«Ангела Меркель не делает ничего хорошего для Германии — только для США. Предлагаю ей сменить гражданство и на следующих выборах выдвинуться кандидатом от Демократической партии. Только так она сможет победить Трампа и возглавить страну своей мечты», — пошутил Мюллер.

Он признался, что не хотел бы вхождения Сербии в Евросоюз.

«Средства налогоплательщиков исчерпаны, поэтому, ради благополучия моих соотечественников, я бы не хотел вхождения Сербии в Евросоюз. Это экономический аргумент. С политической же точки зрения я завидую Сербии, что она не американская колония, а гордая держава!» – заявил Мюллер.

Ханс-Йорг Мюллер выступил одним из организаторов Колембор Конференции в Берлине, участие в которой принял профессор Слободан Самарджич.

Он рассказал, что на конференции присутствовало несколько посланников Бундестага. Участники мероприятия обсудили, в том числе, участие Германии в бомбардировках СФРЮ в 1999 году, когда конституция страны была «растоптана». Профессор Самарджич отметил, что участники «не выбирали слова, критикуя официальный Берлин за принятые тогда решения».