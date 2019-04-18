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18.04.2019, Ялта
 
Крым, Политика, Экономика
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Немецкий депутат рассказал, когда отменят антироссийские санкции

В Германии набирает силы оппозиция, считающая антироссийские санкции не только вредными, но и неправомерными.

Об этом в ходе V Ялтинского международного экономического форума заявил депутат регионального Парламента Берлина Гуннар Линдеманн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ездим в Крым каждый год потому, что хотим наладить контакты с крымчанами и с Россией. Нас интересует совместное сотрудничество. Наша партия – единственная в Германии, которая жестко требует отмены санкций против России и Крыма. И мы хотим донести эту идею не только до Меркель, но и в Европейский парламент, что это мешает развитию совместного бизнеса. Очень многие люди в Германии хотели бы развития партнёрских отношений, но мы этого лишены из-за санкций, наложенных против России», – сказал Линдеманн.

Также он отметил, что число противников антироссийских санкций в Германии с каждым годом растёт, так что в 2021 году можно ожидать их отмены.

«По поводу отмены санкций – в 2021 году истекает срок Меркель, и мы надеемся, что к этому времени, поскольку каждый год процент оппозиционных партий растёт, то санкции, возможно, будут отменены. Конечно же, мы считаем санкции неправильными, потому что, по нашему мнению, в 2014 году народ Крыма сделал свой выбор. С точки зрения демократии референдум был правильным, и, если население высказало своё мнение таким образом – значит Крым принадлежит России, мы считаем это решение абсолютно правильным.

Нужно ещё учитывать исторический фон, что всё-таки Крым был подарен Хрущёвым в 1954 году украинской республике, изначально большинство населения Крыма – русские, это тоже надо учитывать, и мы с этим абсолютно согласны. Мы в Германии единственная партия, которая так считает и выступает за отмену санкций против Крыма и России», – добавил депутат.

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