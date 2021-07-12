Немецкий депутат развеял западные мифы о Сребренице

12.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Депутат Будестага Александр Ной раскритиковал произошедшее накануне поминовение «жертв Сребреницы», в ходе которого официальные лица сравнивали это событие с холокостом и говорили о том, что сербские силы убивали там невинных мирных жителей.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Известно, что не все убитые в Сребренице были мирными жителями, но и бошнякскими боевиками, погибшими в сражениях на поле боя, что умалчивается, – заявил Ной. – Наибольшее количество найденных тел на самом деле были бойцами мусульманской армии, погибшими в ходе боевых действий. Дело в том, что жертвами всегда должны быть бошняки, хорваты, албанцы, хотя есть много убитых сербских мирных жителей в Косово, БиГ и Хорватии. Сербы изображаются исключительно как преступники и не имеют права быть жертвами».

Немецкий депутат говорит, что на Западе ни принято говорить о сербских жертвах, потому что сербы должны быть «плохими». Он напомнил, что в 1992 году более тысячи сербских мирных жителей были убиты мусульманской армией вокруг Сребреницы, что впоследствии привело к преступлению в самой Сребренице после взятия ее сербами.

«Одностороннее изображение сербов направлено на то, чтобы привести сербов в состоянии обвиняемых, и все это потому, что Сербия не хочет вступать в НАТО, поэтому их необходимо очернить», – считает Ной.

Он говорит, что двойные стандарты применяются постоянно, и так было, когда хорваты изгнали краинских сербов из Хорватии при Франьо Туджмане.

«Запад тогда закрыл глаза на изгнание более 100 тысяч человек и многие жертвы, и в то же время обучил хорватские вооруженные формирования» – добавил Ной.

Такой пример, по его словам, ясно показывает, что Запад использует концепцию гуманитарного кризиса для достижения своих целей, и жертвы для него не важны. По его словам албанцам, хорватам и бошнякам есть за что ответить, и Гаагский трибунал осудил большее количество сербов, а представители остальных народов были освобождены из под стражи и оправданы. В этой связи он напомнил, что Насер Орич также был освобожден, хотя все знают, что он совершал преступления против сербов в Сребренице. Ной обратил внимание, что именно теперь, спустя более чем 10 лет пренебрежения, внимание ЕС снова сосредоточено на Западных Балканах, поскольку стало очевидно, что Россия, Китай, а также Турция пытаются расширить свое влияние в регионе. Теперь НАТО и ЕС хотят, чтобы страны региона как можно скорее интегрировались в ЕС, и все это имеет геополитические мотивы.

«ЕС хочет получить все Балканы как можно скорее, потому что это положит конец влиянию других в регионе. Поэтому давление на Сербию постоянно растет, а сербов изображают злодеями…. Германия оказывает особое давление на Сербию, чтобы регион мог войти в ЕС и, таким образом, полностью подпасть под влияние Германии», – заключил депутат Бундестага.