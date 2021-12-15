Немецкий депутат в Европарламенте потребовал «давить на Киев экономически»

15.12.2021  14:11 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Германия, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Новости Украины

Если Евросоюз действительно хочет добиться стабильности и безопасности в Европе, он должен заставить Украину выполнить «Минские договоренности» и забыть о членстве этой страны в НАТО.

Об этом, выступая на заседании Европарламента заявил его член, немецкий политик от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Евросоюз действительно хочет добиться стабильности и безопасности в Европе, он должен заставить Украину...

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«Если мы говорим о проблеме на востоке Украины, мы не должны забывать факт наличия регламента, а именно Минских соглашений, так называемого «Минска-2». Давите на Киев экономически, от нас также зависит выполнение соглашения, в котором Франция, Германия и США совместно выступили посредником и поддержали.

Но они предпочитают оказывать военную помощь. В связи с этим вопрос: вы хотите мира? Очень хорошо. Поддержите Минские договоренности, во-первых. И второе, о чем идет речь, вы должны подумать: «А что думает мой коллега?». Это называется сочувствием. У России есть исторический опыт, отличный от нашего. Если бы у Гитлера и Наполеона был свой (опыт), они бы не начали походы на то, что сейчас является украинско-российской границей.

И именно поэтому Россия никогда этого не допустит. Она против враждебного военного союза на этой границе. Так что всякий, кто хочет принять Украину в НАТО, провоцирует, нравится нам это или нет. Задайте себе вопрос, готовы ли вы оплатить войну Украины за членство в НАТО. Я готов смириться с тем, что Украина не станет членом НАТО», – заявил Кра.

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