Немецкий депутат в Киеве сенсационно пожаловался на диктат США

12.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Западный мир больше не имеет единой позиции, так как Соединенные Штаты навязывают Европейскому Союзу, диктуя волю американцев.

Об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть проблема, она касается того, что Запада больше не существует, потому что США проводят политику единолично, они не считаются с политикой Европейского Союза.

Глобальная стратегия уже не западная стратегия. Это касается торговли или вопросов взаимоотношений с Азией или Тихоокеанским регионом. То есть Евросоюз сам должен подписывать торговые отношения с Китаем или с Японий.

Это происходит несколько последних лет, и этому есть много примеров, потому что американцы пытаются решить то, что хотят, а ЕС идет в фарватере.

Мне кажется, что Запад должен иметь согласованную позицию, партнерские отношения на уровне высокого комиссара и тому подобное. Если этого не будет происходить, то это большая опасность.

Поэтому китайцы смотрят на нас, что мы довольно слабые. Когда китайцы приезжают в Европу, они встречаются с 16 странами, делают инвестиции. У россиян такая же стратегия, они поддерживают соответствующие партии в Европе, которые к ним лояльно относятся.

А американцы устанавливают финансовые или экономические санкции против Европы. Такая вот ситуация сейчас царит на Западе», – сказал он.

При этом европарламентарий посетовал, что США имеют большее влияние на Украину, нежели Евросоюз, несмотря на то, что основное финансирование киевской власти исходит из Брюсселя.

«Поэтому, если мы сваливаем всю вину на немцев, это не совсем правильно. У нас в дебатах, по большей части, доминируют англосаксы. Мы, как европейцы, предоставляем стране (Украине – прим. ред.) финансовую помощь – миллиарды и миллиарды, а что дали американцы? Дали миллионы.

И если мы говорим о торговых отношениях, они несколько отличаются, которые существуют с нами и с Соединенными Штатами. Поэтому возникают определенные вопросы касательно того, насколько открыты рынки Украины и ЕС касательно друг друга, и каким образом открыты рынки США к ЕС и Украине», – резюмировал Брок.