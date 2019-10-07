Немецкий друг Киева: Путинская пропаганда победила в Германии – это очень грустно

07.10.2019, Киев, Игорь Петров

Немцы в массе своей не интересуются конфликтом на Украине и не считают, что он представляет опасность для самой Германии.

Об этом на ток-шоу «МОСТ» телеканала ATR заявил антироссийски настроенный немецкий журналист Борис Райтшустер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо сказать честно – в Германии особого не реагируют, особо не воспринимают, это 25-я тема, на это не обращают особого внимания.

Интерес к Украине, к этому конфликту, к этой войне, увы, достаточно маленький: «Они надоели, одни с другими воюют».

Я считаю, это стыдно. Меня больше всего смущает когда говорят: лишь бы не было войны в Европе. при этом забывают, что эта война уже есть», – сетует Райтшустер.

По его словам, Путина и Россию немцы не считают угрозой, зато угрозой считают «традиционного союзника» США.

«Могу ответственно заявить – этого абсолютно не понимают. Думают, что с ним надо договориться, надо его понимать и тогда все будет хорошо. Лобби Путина в Германии очень сильное.

Он очень удачно это внедрил в мозги немцев.

Недавно был опрос – 70% немцев считают самой большой угрозой Америку, нашего традиционного союзника, который нас спас, а Путина – только 30%.

Русской пропаганде удалось сбить компас немцев. Это очень грустно, особенно для Украины», – заключил Борис Райтшустер.