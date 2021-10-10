Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.10.2021 12:45 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Германия, Украина, Энергетика
Просмотров:

Немецкий эксперт назвал украинскую ГТС потенциально опасной

Новости УкраиныНикто не хочет рисковать стабильностью поставок газа, потому и были созданы проекты газовых маршрутов...

Никто не хочет рисковать стабильностью поставок газа, потому и были созданы проекты газовых маршрутов в обход не модернизированной ещё с советского периода украинской ГТС.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Кто обеспечит модернизацию труб через Украину? Там почти ничего не делалось, эти трубы со времён Советского Союза. В любой момент могут быть технические проблемы, которые могут возникнуть с прокачкой того же важного газа в Европу.

Поэтому и был построен «Северный поток-1», «Северный поток-2», «Турецкий поток», потому что нужно было выстроить современную инфраструктуру, для того, чтобы газ безупречно попадал в Европу ближайшие 10-50 лет.

А на украинский транзит уже по технически чисто соображениям полагаться нельзя. Но об этом никто не хочет говорить, никто не хочет слушать», – сказал Рар.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть