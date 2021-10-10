Немецкий эксперт назвал украинскую ГТС потенциально опасной

10.10.2021 12:45 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Никто не хочет рисковать стабильностью поставок газа, потому и были созданы проекты газовых маршрутов в обход не модернизированной ещё с советского периода украинской ГТС.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто обеспечит модернизацию труб через Украину? Там почти ничего не делалось, эти трубы со времён Советского Союза. В любой момент могут быть технические проблемы, которые могут возникнуть с прокачкой того же важного газа в Европу.

Поэтому и был построен «Северный поток-1», «Северный поток-2», «Турецкий поток», потому что нужно было выстроить современную инфраструктуру, для того, чтобы газ безупречно попадал в Европу ближайшие 10-50 лет.

А на украинский транзит уже по технически чисто соображениям полагаться нельзя. Но об этом никто не хочет говорить, никто не хочет слушать», – сказал Рар.