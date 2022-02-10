Немецкий эксперт призвал отправить в небытие НАТО и ЕС

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Новости Украины

Западу пора отказываться от таких организаций, как НАТО и ЕС, поскольку они не способны обеспечить мир в Европе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО не может быть составляющей частью европейской архитектуры по вопросам безопасности, если она существует и будет укрепляться в Европе в противовес России, и будет наращивать конфронтацию с Россией. Будет создавать новый образ врага из России, и создавать фронтовые государства, такие, как Украина, Молдавия, Грузия, когда-то может Армению и Азербайджан будут привлекать в НАТО для сдерживания России. Таким образом, европейская система безопасности просто искривляется, не действует. Она просто становится беспочвенной на базе НАТО», – сказал он.

Александр Рар подчеркнул, что глобальную безопасность необходимо выстраивать на основе таких организаций, как ОБСЕ, в которые входят все заинтересованные стороны.

«Европейскую безопасность не нужно строить только на западных интересах, на западных институтах, таких, как НАТО и ЕС. А надо посмотреть на такую организацию, как ОБСЕ – она могла бы служить главным столпом европейской безопасности. В эту организацию входят и Россия, и Украина, и западные страны, и США, и Центрально азиатские страны. Там можно будет договариваться о том, как не угрожать друг другу, а строить, или постараться выстроить справедливую плюралистическую систему безопасности, даже от Ванкувера до Владивостока. Это самая правильная идея», – добавил эксперт.

Однако он подчеркнул, что страны Запада пытаются не давать ОБСЕ слишком большого влияния, опасаясь конкуренции.

«Эта организация есть, правда её отодвигают на задний план, Запад не хочет её активировать, считая, что она станет конкуренцией НАТО, и влиянию Америки в Европе. Но сейчас, с давлением России на Запад, с просьбой провести корректировку европейской системы безопасности, мне кажется, тема ОБСЕ должна встать на самый верх этой повестки дня в переговорах, которые Запад и Россия должны будут вести ради мира в Европе», – резюмировал Рар.