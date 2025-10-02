Немецкий эксперт: В возвращение украинских территорий никто не верит, но война будет затяжной

Европа давно осознает, что восточная часть Украины отойдет России, но все равно пытается продлить конфликт.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил бывший советник правительства Германии, политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия начинает захватывать свою зону влияния назад, претендует на роль великой державы в самой Европе. И делает это сначала дипломатическим путем, – не получилось, – сейчас военным путем, поэтому, конечно, Европа бросается всеми силами, пока они есть.

Не знаю, насколько их там хватит, чтобы поддержать Украину в этом конфликте, продлить этот конфликт, но это наивно – верить в то, что Украина в этом конфликте сможет вернуть себе территорию или даже победит. Поэтому, к сожалению, тут тоже нужно говорить о том, что эта война очень затяжная

Восточную Украину – часть, где стоят российские войска, сегодня уже фактически списали здесь, никто не помышляет это каким-то образом, через войну, получить назад. Это наивно – так думать. Крым – тоже все понимают, что никогда от России уже не уйдет, тем более в Украину. Но Запад борется не столько за Украину, он борется за свою Европу, идею объединенной Европы Карла Великого, которая, конечно, строится тоже на военном начале, на НАТО», – заявил Рар.

