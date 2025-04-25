Идея передавать ВСУ новые танки взамен повреждённых, чтобы срок ремонта не играл такую решающую роль, неплохая, но несбыточная в тех объёмах военной помощи, которые сейчас поставляет Киеву Европа.

Об этом в эфире подкаста на канале MDR заявил экс-генерал НАТО, немец Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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