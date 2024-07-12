Немецкий генерал призвал не бояться строить аэродромы подскока для F-16 на Украине

Елена Острякова.  
12.07.2024 19:15
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Новые аэродромы для базирования истребителей Ф-16 должны быть построены на Украине.

Об этом глава ситуационного центра по вопросам Украины при министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг заявил в эфире новостей ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые аэродромы для базирования истребителей Ф-16 должны быть построены на Украине. Об этом глава...

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«Все зависит от того, как складывается инфраструктура для Ф-16. Она должна быть в значительной степени защищена. Я ожидаю, что на Украине будут построены аэродромы временного базирования, которые будут соответственно защищены. Они будут быстро перемещать самолеты, чтобы минимизировать риск их уничтожения, потому что ясно одно: это будет главной целью российских наступательных усилий», – сказал Фрейдинг.

Он также рассказал о намерении обеспечить Украину боевыми беспилотниками. Решение о том, будут ли они атаковать объекты в глубине России, по его словам, будут принимать в Киеве.

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