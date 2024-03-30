Немецкий генерал: Путин не остановится на Украине

Константин Серпилин.  
30.03.2024 13:55
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Украина не выживет без западной поддержки, и позиция российского руководство стала намного агрессивнее, чем в 2022 году, а значит, с каждым днём угроза для Европы возрастает.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не выживет без западной поддержки, и позиция российского руководство стала намного агрессивнее, чем...

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Генерала спросили, считает ли он, что опасность, исходящая от России, для Европы растёт с каждой неделей, потому что президент Владимир Путин только укрепляется.

«Да, я разделяю это ключевое утверждение. Вы также можете увидеть тенденцию за последние два года. Если сравнить Путина в 2022-начале 2023-го, то, на мой взгляд, он был неуверенным человеком, каким его изображали в СМИ.

Сейчас в этом чрезвычайно сложном положении Украины, когда становится ясно, что она не сможет выжить без нашей поддержки, он и его окружение становятся агрессивными и менее склонными к переговорам. Он говорит: зачем нам вести переговоры, если у украинцев заканчиваются боеприпасы?» – ответил Бюлер.

«Он сейчас снова говорит о том, что 95% всех террористических атак приписываются ЦРУ. То есть ЦРУ инициировало их – какое абсурдное утверждение. Его окружение говорит о том, что [терроризм] расцветает у украинцев, когда они проигрывают эту оборонительную битву», – добавил генерал.

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