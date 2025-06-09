Немецкий генерал рад, что большинство россиян вновь считают Германию главной угрозой

Елена Острякова.  
09.06.2025 16:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Результатами опроса иноагента «Левада-центр», где больше половины респондентов (56%) назвали Германию недружественной страной, нужно гордиться.

Об этом отставной немецкий генерал Клаус Виттманн заявил в интервью телеканалу «Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Результатами опроса иноагента «Левада-центр», где больше половины респондентов (56%) назвали Германию недружественной страной, нужно...

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«И если сейчас вдруг Германию назовут самой недружественной страной, то это почти почетное звание за то, что мы, наконец, более решительно взялись за поддержку Украины», – рассуждал Виттманн.

Он также высмеял, что российский МИД считает учения сил НАТО Baltops 2025 на Балтике частью подготовки альянса к потенциальному военному столкновению с Россией, потому что «ничто из того, что делает Путин, не имеет ничего общего с тем, что делает Запад»..

«С этим русским ламенто (жалоба – ред.) вы снова видите дихотомию. С одной стороны, вы нация-победитель, с другой, вы всегда жертва злого Запада», – вещал потомок гитлеровцев.

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