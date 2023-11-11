Немецкий генерал: ВСУ выдохлись, Россия завершит СВО выходом к Приднестровью

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За полгода наступления украинская армия понесла колоссальные потери и выдохлась, дав возможность ВС РФ перейти в наступление и закончить СВО.

Об этом в интервью каналу «HKCM» заявил экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генеральный секретарь НАТО некоторое время назад сказал, что украинские Вооружённые силы побеждают, что они будут хорошо проходить стометровку каждый день. Если учесть расстояния, то Украине потребуется 860 дней, чтобы достичь своей цели. А какова на самом деле ситуация? Мы видим ассиметричное руководство операцией. ВСУ должны вернуть себе украинскую территорию, но каждый квадратный метр покупается большой кровью. Потери ВСУ непомерны, особенно в этом наступлении», – сказал генерал.

Он подчеркнул, что российская армия рационально перешла к обороне, и занялась истощением ВСУ, бестолково лезущих на укреплённые позиции.

«Российские Вооружённые силы напротив, перешли к стратегической обороне. И их цель – не удержать территорию любой ценой, а уничтожить ВСУ. Это принцип Клаузевица – сделай противника беззащитным, и тогда остальное придёт практически само собой. Эта цель достигается российскими вооружёнными силами. И даже последние несколько дней русские говорят об активной обороне, то есть они готовят контрнаступление против ВСУ. И к тому же мы видим на некоторых участках, что русские уже предпринимают успешные наступательные действия. Посмотрим, как это будет развиваться», – добавил Куят.

По его мнению, российская армия ждёт полного истощения ВСУ, после чего перейдёт к крупному наступлению.

«Думаю, в какой-то момент русские предпримут более масштабную атаку, потому что они стянули большие силы в тыл. Говорят о 350 тысячах. Чувак, они собрали ещё одну армию, так что они концентрируют значительные силы. Это может говорить только о том, что они предпримут наступление. Не могу сказать, когда, но всё указывает на это. И тогда возникает вопрос, какую цель преследуют русские. Я предполагаю, что они могут попытаться закрепить свои завоевания, то есть выйти за пределы бывших административных областей четырёх регионов, чтобы стабилизировать там ситуацию. Я также предполагаю, что они попытаются захватить Одессу. Потому что Россия рассматривает Одессу как исторически значимый русский город. И это означало бы, что они идут до тех пор, пока не соединятся с Приднестровьем. И после этого русские могли бы сказать, что достигли целей СВО», – подытожил Куят.