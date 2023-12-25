Немецкий министр обещает продолжать гробить Европу ради войны против России
Антироссийские санкции сильно бьют по европейской экономике, однако правительства стран западного блока продолжат грабить свои народы ради войны против России.
Об этом в разговоре с журналистами заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Комментируя вопрос об антироссийских санкциях, немецкий политик подчеркнул, что Европа не собирается от них отказываться.
«Европейское общество несёт бремя. Немыслимо, чтобы санкции не имели последствий для собственной экономики и собственных цен. У нас будет более высокая инфляция, более высокие цены, и дополнительная нагрузка на экономику.
Но мы, как европейцы, готовы нести это бремя, чтобы помочь Украине. Но бесплатно это сделать невозможно. Будут трудности, и эти трудности придётся переносить. Мы, конечно, причиним себе вред, это совершенно ясно», – сказал Хабек.
Спасибо!
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