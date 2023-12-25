Немецкий министр обещает продолжать гробить Европу ради войны против России

Вадим Москаленко.  
25.12.2023 20:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 682
 
Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Антироссийские санкции сильно бьют по европейской экономике, однако правительства стран западного блока продолжат грабить свои народы ради войны против России.

Об этом в разговоре с журналистами заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские санкции сильно бьют по европейской экономике, однако правительства стран западного блока продолжат грабить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Комментируя вопрос об антироссийских санкциях, немецкий политик подчеркнул, что Европа не собирается от них отказываться.

«Европейское общество несёт бремя. Немыслимо, чтобы санкции не имели последствий для собственной экономики и собственных цен. У нас будет более высокая инфляция, более высокие цены, и дополнительная нагрузка на экономику.

Но мы, как европейцы, готовы нести это бремя, чтобы помочь Украине. Но бесплатно это сделать невозможно. Будут трудности, и эти трудности придётся переносить. Мы, конечно, причиним себе вред, это совершенно ясно», – сказал Хабек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть