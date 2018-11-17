Немецкий наблюдатель извинился перед Донбассом за Меркель

17.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Война в Донбассе закончится, когда Европа прекратит спонсировать украинских чиновников.

Об этом международный наблюдатель из Германии на выборах главы ДНР и депутатов НС Мануэль Оксенрайтер заявил в ходе ток-шоу «ПолитКухня», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина позиционирует себя супер демократичной страной в то время, как просто тянет из Европы и, допустим, из моей Германии деньги для коррупции и коррумпированных чиновников, которые просто набивают себе карманы за счёт налогов наших жителей. Пока Германия будет спонсировать украинских коррупционеров, будет продолжаться война. Что для меня стыдно, так это то, что Ангела Меркель позволяет себе комментировать выборы в Донбассе, но умалчивает те деньги, которые выделяются из бюджета Германии на ракеты, чтобы сбрасывать их на местных жителей», – заявил он.