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Новости Украины

Берлин находится под беспрецедентным давлением со стороны США, НАТО и либералов, требующих жесткой конфронтации с Россией.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет немецкий политик Карл Рихтер.

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Новое федеральное правительство Ампеля, сформированное Социал-демократической партией, Свободной демократической партии и «Зелёными», под руководством канцлера Олафа Шольца не сможет рассчитывать на длительный льготный период в условиях нынешнего украинского кризиса. Во-первых, из западных столиц, таких как Лондон и Вашингтон, идут предупреждения о якобы предстоящем российском военном вторжении, которые становятся всё более истеричными.

Фактически новое федеральное правительство сталкивается с усилением давления, вынуждающего развернуться к трансатлантической линии и встать на сторону Запада в украинском конфликте. При канцлере Меркель до сих пор Германия пыталась расставлять свои акценты в рамках так называемого Нормандского формата и не оскорблять Россию в одностороннем порядке.

Карл Рихтер.

С таким подходом скоро может быть покончено. Например, леволиберальная южногерманская газета 12 декабря безоговорочно потребовала: канцлер Олаф Шольц должен встать на сторону США. А министр обороны Киева Резников пожаловался Financial Times, что Берлин ещё в прошлом месяце наложил вето на поддержку и закупки у НАТО противотанковых пушек и систем снайперской обороны. Однако затем Германия уступила в первой поставке, оценив её как «нелетальную».

В то же время Киев также возобновляет резкую критику завершенного, но еще не введенного в эксплуатацию российско-немецкого газопровода «Северный поток-2», который уже давно является предметом внимания трансатлантистов.

«Они всё ещё строят трубопровод «Северный поток-2», одновременно блокируя наше оборонительное оружие. Это очень несправедливо», – сказал Резников.

Радикализация риторики Киева происходит в благоприятное время для Украины, потому что новое федеральное правительство под руководством канцлера Шольца ещё не чётко позиционировало себя в украинском конфликте. С другой стороны, «зелёные» играют весомую роль в новом федеральном правительстве и вскоре попытаются закрепить антироссийскую политику нового правительства.

«Зелёная» госсекретарь Анналена Бербок не устает громко критиковать Россию и даже нагло угрожать. Ещё в ходе предвыборной кампании она решительно потребовала не вводить в эксплуатацию «Северный поток-2», таким образом, встав на позицию правительства США.

Анналена Бербок.

Кроме того, что касается нынешнего требования о поставках оружия Киеву, Шольцу будет трудно сохранить достаточно разумную линию прежней администрации Меркель. Федеральное министерство экономики, отвечающее за утверждение или наложение вето на экспорт оружия, отказалось от комментариев в воскресенье, как и федеральная канцелярия канцлера.

Но ещё в мае Роберт Хабек, сопредседатель «зелёных», а теперь министр экономики в новой правящей коалиции, открыто заявил, что «в запросах Украины на оборонное оружие трудно отказать».

Таким образом поддержка Киева со стороны тыла НАТО теперь находится на пути к успеху. Министр обороны Резников сказал, что после переговоров со своими коллегами он находится в «очень оптимистичном настроении» в отношении получения ракет и другого оборонного оружия от США и прочих западных союзников.

Резников, который был министром по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий», то есть, прежде всего, Крыма, до вступления в должность, с удовлетворением заявил, что из Вашингтона нет никаких признаков того, что стремление Украины присоединиться к НАТО будет отложено или исключено. Фактически, президент США Байден согласился на дальнейшие переговоры с Путиным на прошлой неделе, чтобы обсудить сопротивление России членству Украины в НАТО.

Путин неоднократно недвусмысленно называл этот сценарий «красной линией».

Ожидать того, что в новом году развитие событий войдёт в более спокойную водную среду, не приходится, скорее, наоборот. Нельзя упускать из виду, что ЕС и НАТО уже давно вошли в новый раунд эскалации с Россией, а теперь открыто спекулируют возможностью войны.

Федеральному правительству будет трудно поддерживать прежний умеренный курс. Следует опасаться, что канцлер Шольц недолго будет сопротивляться согласованному западному давлению и скорее раньше, чем позже перейдет в лагерь разжигателей войны.