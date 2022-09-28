Немецкий политик о взрыве «Северного потока»: Общее настроение в СМИ Германии – полушоковое

За абсурдным лепетом СМИ и невнятным бредом со стороны руководства Германии о диверсии на трубопроводах «Северного потока», немецкие медиа молчат о выдвинутой накануне инициативы выкупить критический объект и сделать его достоянием народа.

Об этом в эфире канала «Патриот» поделился немецкий предприниматель, экс-депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общее настроение сейчас в СМИ Германии – полушоковое. Когда человек в полушоковом состоянии, он несет бред. Если пощечину дать, чтобы в себя пришел – так обычно и делают, выводя человека из шокового состояния. Не знаю только, кто сейчас способен нашим политикам, СМИ дать хорошую пощечину, чтобы они протрезвели и начали говорить о фактах, что «совершенно случайно» недалеко от места этих аварий за день до этого наблюдалась активность американских ВМС. Это же просто «случайно» получилось, и то, что это произошло вообще ни в нейтральных водах, ни в российских – ни в каких, а там, где каждый метр под контролем. Там, наверное, польские рыбаки (обосновались – ред.), не знаю, что них за грузила, что могут такие дырки (в трубах «СП» – ред.) пробивать. Идет абсурдное лепетание невнятное. Все начинают понимать, что произошло что-то, что необратимо приведет к обрушению европейской экономики. И тот, кто это сделал, наверняка, не друг. Его теперь нужно так классифицировать. А как же теперь классифицировать того, ради кого мы все это делали (усердно реализовывали вашингтонскую линию, – ред.)? И вдруг теперь он наш – не друг! Это ломает всю доктрину, но я понимаю, что это был единственный шаг предотвратить процесс запуска «Северного потока», – сказал Гердт.

Политик рассказал о выдвинутом им нашумевшем предложении, вызвавшем немалый отклик у немецких граждан, о котором умолчали государственные СМИ.

«Я три-четыре недели назад первый раз высказал эту идею и мысль, что нам нужно поднять народное движение и выкупить народу нашей страны «Северный поток». В собственность народную превратить. Если правительство не может или не хочет обеспечивать свой народ энергоносителями, то мы вправе взять это в свои руки. Заявил громко, разговаривал об этом и в российском пространстве, и в нашем. Скорее всего, та волна, которая пошла после этого, и тот резонанс, который эта идея получила, наше медиапространство умалчивало. Это шло по кругам народного движения. В конце концов, это привело бы к запуску «Северного потока». Теперь этот вопрос решили таким способом наши «друзья», – добавил Гердт.