Немецкий политик предложил России ответ на переманивание корпораций в США

29.09.2022  00:05 (Мск), Москва
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Германия, Дзен, Россия, Экономика


Русскоговорящая община Германии, включающая представителей малого и среднего бизнеса, который Вашингтон загнал в предбанкротное состояние, могла бы получить интересное предложение от России – на фоне того, как США переманивают к себе германские корпорации.

Об этом в эфире канала «Патриот» поделился немецкий предприниматель, экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русскоговорящая община Германии, включающая представителей малого и среднего бизнеса, который Вашингтон загнал в предбанкротное...

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«Идет деиндустриализация нашей страны, но американцы открыто предлагают нашим предприятиям, которые сами и загнали в предбанкротное состояние: «А вы к нам переселяйтесь, у нас более все просчитано, вы можете у нас».

И, смотрю, многие концерны, да, делают этот выбор, закрывают предприятия – а закрывать предприятие придется и так, и так, но теперь ищут места, где…

Было бы здорово, если бы Россия с такой же инициативой выступила и сказала: «Слушайте, так у нас же энергоносители – вот, какие. Вот, наши условия, налоговые льготы, и мы предоставляем вам это…» – был бы адекватный зеркальный ответ на американскую захватническую экономическую войну.

Буду очень апеллировать ко всем инстанциям, которые мне знакомы у вас, чтобы именно такую программу провозгласили во всеуслышание», – сказал Гердт, отметив, что «хоронить малые предприятия только из-за безбашенности нашего правительства было бы глупо».

Также он выразил надежду, что Россия создаст в противовес США не менее привлекательные условия для работы русскоязычных немцев.

«Их нужно выносить за территорию этого эпицентра. И одной из этих территорий могла бы быть Россия – с ее энергоносителями и нашими (возможностями – ред.) Вот, я представляют русскоязычных – 4,5 млн нас жувут. Около 4 тыс. малого и среднего бизнеса открыты нашими, русскоговоряющими. Это (недостаточное точные – ред.) данные, думаю, даже больше. Если они получат какую-то перспективу и возможность перенести весь бизнес без таможенных и прочих заморочек, гражданства – целая паллета вопросов, которые нужно решить, то…

Американцы же не морочат себя гражданством никаким. Хочешь перенести бизнес? Вот тебе гражданство, вот тебе все. Условий много, двигайтесь. Нужно подумать России о том, чтобы создать адекватные условия для размещения бизнеса у себя на территории», – призвал экс-депутат Бундестага.

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