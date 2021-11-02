Немецкий политолог: Если русские так хотят Приднестровье — пусть забирают себе

Молдове пора отказаться от Приднестровья, которое «висит камнем у нее на шее».

Об этом берлинский политический аналитик Аннели Уте Габани заявила в интервью «Свободной Европе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова — независимое государство. Я бы предпочла выступать за идею отделения от Приднестровья. Приднестровье настолько отличается от Республики Молдова, от всей остальной Бессарабии!.. Если русские так хотят себе Приднестровье — ну, что ж, пусть забирают его себе.

Не вижу, что может заставить русских уйти из Приднестровья, отказаться от использования этого инструмента, позволяющего заблокировать интеграцию Республики Молдова в Европейский союз и НАТО», – сказала Аннели Уте Габани.