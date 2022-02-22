Немецкий политолог: Нормандский формат умер. Поезд Украины ушёл. Европе нужна новая безопасность

Украина превратилась в плацдарм, где Запад будет создавать «АнтиРоссию», и это является угрозой европейской безопасности.

Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявил Александр Рар, журналист-международник из Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В открытом пространстве никто ничего против Украины не говорит. Она себя представляет гонимой жертвой, которую злая, агрессивная Россия покорила, хочет уничтожить. Поэтому поддержка Украины будет и есть – и это, конечно, в российском руководстве тоже понимают.

Украина стала таким плацдармом, где Запад будет создавать «АнтиРоссию», где будет проходить «железный занавес». Не дай Бог, он поползет дальше, по границе Польше и Белоруссии, Прибалтики. Все это приведет к непредсказуемому развитию, разрыву экономических и человеческих, дипломатических связей. К новой гонке вооружений, в том числе – очень опасных. Все это уже не за горами», – отметил он.

«Я думаю, Россия тоже этот страшный сценарий продумала, когда принимала решения по Донбассу. Но все равно, несмотря на это, надо стремиться сохранить хоть какие-то формы приличия. Не в Украине. Поезд Украины ушел – Минск умер. Нормандский формат собирать уже не нужно, он ничего не решает.

Нужно говорить об общеевропейской системе безопасности. Без этого просто никак… Война в Европе может произойти и с тем оружием, которое сегодня находится в Европе, разрушение нашего материка, части истории человечества никому не нужно», – заключил Александр Рар.