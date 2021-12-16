Немецкий политолог объяснил, как антироссийская повестка вяжет канцлера по рукам и ногам

Любой конструктив в отношении России, даже самых влиятельных немецких политиков и военных, тонет в создаваемом «зелёными» антироссийском информационном шуме.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Госпожа Бербок (глава МИД Германии – ред.) сейчас находится в серьёзном конфликте с канцлером Шольцем, это очень серьёзный конфликт, который проходит в немецком правительстве. С первого госпожа Бербок начала пытаться свою внешнюю линию протолкнуть в общем коалиционном правительстве без согласования с канцлером. Она ездит в страны, сама выбрала такую повестку дня, сначала в Париж, в Варшаву, Брюссель», – сказал Рар.

«Да, в Германии это так – возможно не согласовывать с канцлером. Канцлер имеет последнее слово, но министр может по своему усмотрению вести внешнюю политику. Но она не имеет права нарушать коалиционный договор. Но хитрость заключается в том, что в коалиционном договоре не написано ничего хорошего про Россию, только то, что Германия будет защищать интересы Украины.

Вот она тыкает в эту бумагу, мы же договорились. Мы на стороне Украины, мы за целостность Украины, Россия должна вернуть Крым назад и Донбасс, сепаратисты должны перейти на сторону Киева. Это её точка зрения, и она за это борется», – отметил эксперт.

«И вся партия («зелёных» – ред.) за ней, у неё очень радикализированная фракция в Бундестаге, много молодых людей, которые живут таким революционным духом. Посмотрите, что у нас в твиттерах, в немецких социальных сетях пишут в поддержку этой зелёной политики – надо жёстко разговаривать, Россию надо на место ставить, там режим, а не правительство. Это оттуда идёт», – добавил политолог.

При этом, по его словам, этот «зелёный шум» перебивает вполне здравые инициативы в отношении России.

«Опубликовано письмо 27 видных людей в Германии. Не людей, которые близки к России или симпатизируют России. Натовский бывший генерал господин Клаус Науманн, например, можете посмотреть в Википедии, очень влиятельный человек в НАТО и в Германии был. Они написали – нужно учитывать интересы России, мы не с Россией, мы где-то конфликтуем, но нужно уметь договариваться и понимать: без компромиссов у нас опять война, мы не хотим войны», – добавил эксперт.

«Слава богу, это письмо есть. Но это письмо ни в одном СМИ немецком не публикуется, это мнение не рассчитывают. В российской прессе оно появилось. Есть отдельные люди, как я, которые пытаются на эту тему здесь в обществе начать говорить и показывать, что такое письмо есть. Но сами эти немецкие генералы, это видные люди, бывшие немецкие послы в Германии, подписали это письмо – их не слушают, это мнение не интересно», – резюмировал Рар.