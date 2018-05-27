27.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, ЕС, Россия, Украина

Немецкий политолог: Остановить ввод миротворцев на Донбасс уже невозможно


Немецкий политолог Александр Рар предположил в эфире российского телеканала ТВЦ, о чем могла говорить канцлер ФРГ Ангела Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего недавнего визита в Сочи.

«Я думаю, она сказала: если мы удержим сделку с Ираном, у меня развязываются руки внутри Европы. Можно попытаться сделать что-то вместе в Сирии. Параллельно нужно найти исторический компромисс по поводу того, какими будут эти «голубые каски», которые войдут на Донбасс», – сказал Рар.

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Он полагает, что вопрос по вводу миротворцев ООН на Донбасс практически решен.

«Я думаю, их остановить уже невозможно. Путин согласен, Порошенко согласился, Запад этого хочет. Теперь нужно сделать так, чтобы не получилось косовского решения, чтобы это не было бы оккупацией Донбасса Западом. Нужны гарантии того, что украинские власти не вошли бы туда и не начали этих повстанцев-сепаратистов вырезать», – сказал Рар.

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