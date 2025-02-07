Немецкий политолог: Подход ФРГ к военной помощи Украине злит Европу

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Германии, которая до сих пор не приняла решения по предоставлению Киеву ракет «Таурус» и членству Украине в НАТО, непорядочно говорить другим странам, что является второй после США страной по объёмам помощи ВСУ.

Об этом на канале «phoenix» заявила немецкий политолог-глобалист, вице-президент Германского фонда Маршалла в Берлине Клаудиа Майор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Федеральное правительство Германии очень часто говорит, что мы являемся вторым по величине сторонником Украины. Это правда – по объёму, но это неправда, если сравнивать помощь с экономической мощью. Небольшие страны значительно продвинулись вперёд. То есть, если рассматривать поддержку Украины в соотношении с экономической мощью. Поэтому сравнение по объёму для крупнейшей страны в Европе не очень уместно. Это очень много, и это очень хорошо, Германия правильно сделала, что вложила так много, но вопрос в том, действительно ли вы выбираете сравнение, в котором другие страны могут конкурировать? Или в том, в чём они даже не могут угнаться за этим из-за гораздо меньшей экономической мощи. Примеры можно продолжать», – рассуждала Майор.