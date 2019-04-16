Немецкий политолог рассказал, кто самые большие «ястребы» в НАТО

16.04.2019, Киев, Максим Карпенко

«Старая Европа» не видит российской угрозы и не хочет размещать на своей территории новые ракеты, как этого требует НАТО. Они больше озадачены угрозой миграции, чем возможным противостоянием с Россией.

Такре мнение в эфире интернет-канала UkrLife озвучил известный своими пророссийскими симпатиями немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, наибольшими «ястребами» в НАТО являются постсоветские страны, которые хотят видеть в НАТО организацию времен «холодной войны», противостоящую России.

«Я не знаю людей в Германии, во всяком случае, большинства немцев, которые боятся России. Во Франции, в Бельгии, в старом Западе я тоже таких стран не знаю. Поэтому здесь, естественно, задается вопрос – а зачем нам тратиться на эту самую новую НАТО. Но приходят поляки, прибалты, румыны и говорят: «Нет, вы должны нас защищать, вы должны 2%, как американцы этого требуют, от вашего ВВП платить за общую оборону Европы». Немцы, французы отвечают таким образом, говорят: «Ладно, мы понимаем, что Европа развивается спокойно, сегодня комфортно, но есть, конечно угрозы. Но угрозы не от России, а, в первую очередь, от неконтролируемой миграции, от того, что разваливаются государства на Ближнем Востоке, от того, что какие-то дополнительные страны, причем с вражескими отношениями к Европе, могут создавать атомное оружие, ракеты и так далее. Нужно обороняться, но нужно это делать превентивно», – заявил он.

По соловам политолога, немцы готовы тратить деньги на НАТО для того, чтобы Альянс создавал “превентивные структуры”.

“Например, беженские лагеря, строить инфраструктуру в странах на севере Африки, которые в экономическом плане сегодня разваливаются, ради того, чтобы каким-то образом им помочь. И немцы, и французы не хотят ставить новые ракеты средней дальности, от которых они избавились 30-ть лет назад, на своей территории. Они не понимают смысла в этом, потому что никто здесь серьезно не представляет себе войну с Россией. А для поляков и прибалтов другая ситуация – они хотят ставить у себя на территории эти ракеты, потому что у них этот старый “натовский” менталитет”, – заявил Рар.