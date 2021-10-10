Немецкий политолог: Россия уходит к Китаю

10.10.2021 12:48 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Моральным и санкционном давлением на такие страны, как Россия и Белоруссия, коллективный Запад добивается ровно противоположного от ожидавшегося первоначально эффекта.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Беларусь – это не Украина. Белоруссия, всё-таки, союзник и военный, и экономический России. Украина тогда, в 2014 году, не была союзником России, она была где-то между двумя блоками, поэтому на неё можно было очень сильно влиять и изменить ходе её развития. С Беларусью это фактически невозможно. Потому что, чем больше ЕС будет нажимать на Белоруссию, тем больше Белоруссия будет интегрироваться в Россию… Та же самая проблема, которую Европа совершает в отношении России. То, что постоянные санкции и нажимы на Россию приводят только к тому, что Россия уходит к Китаю, и объединяется с Китаем в общие интересы против Запада. Это от нашего давления, мы, европейцы, давим, но это беспочвенно, без цели просто моральное давление, что «у нас лучше мораль, вы должны стать демократическими государствами», – привел пример Рар.