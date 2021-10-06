Немецкий политолог с горечью признал, что Германия изолирует себя «зеленым» радикализмом

06.10.2021 13:43 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Сегодня в Германии левые партии больше не борются за социальную справедливость.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» высказал немецкий политолог Александр Рар.

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Издание поинтересовалось, можно ли говорить, что по итогам последних парламентских выборов, где победителями стали социал-демократы, германию качнуло влево.

«Я бы сказал, что качнуло. Может быть, не настолько сильно, потому что с политической арены практически исчезла партия «Левые», классическая партия, выступающая за социальную справедливость. Сегодня нужно понимать, что такое «левое» – в Германии это понятие резко изменило свое значение. Левые партии – а я к ним отношу и СДПГ, и «Зеленых» – уже не столько ратуют за социальную справедливость. О ней говорят, но не очень серьезно», – сказал Рар..

По его словам, у левых не только в Германии, но и в мире вместо социальной справедливости на первый план вышла разжигающая массы революционная идея спасения климата. Такеж он говорит, что сейчас левые партии в Германии пытаются политику климата связывать с социальной справедливостью, с тем, что нужно «доить» богатых, которые должны платить в Германии за модернизацию технологий в экологическую сторону.

«Идет разрушение традиционных промышленных структур. Их просто заставляют законодательно переходить на «зеленые сделки» и производить, если говорить об автопромышленности, не «грязные» бензиновые моторы, а только электрические. Это будет все больше и больше поощряться. Будут строить ветряные генераторы вокруг каждой деревни – что вызывает большой протест среди людей, живущих вне города. Так Германия хочет победить ситуацию и спасать климат. Именно в этом направлении она и «левеет», – добавил эксперт.

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При этом, продолжает он, в самой Европе все происходит наоборот.

«На мой взгляд, большинство европейских стран будут уходить «вправо». Франция, Италия – точно. Британия, выйдя из Евросоюза, тоже, мне кажется, ушла вправо. И восточноевропейские страны (прежде всего, Польша) никак не возвращаются к левой идее. Для Германии есть опасность – и я говорю об этом с горечью, – что она себя изолирует в Европе своей радикальной «зеленой» политикой. Но в руководящей политической элите видят все как раз наоборот», – резюмирует Рар.