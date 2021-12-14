Немецкий политолог: Следующая власть в Киеве может вернуть Украине нейтральный статус

Новости Украины

США не станут формально отказывать «незалежной» в членстве в НАТО, однако Запад будет стремиться к поиску компромисса с Россией, и это может означать, что следующее правительство в Киеве может вернуться к вопросу о нейтральном статусе Украины.

Об этом в беседе на Ukrlife.TV заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Байден не пойдет на то, чтобы отказать формально Украине в НАТО, договорятся, я думаю (о чем-то) типа какого-то нового меморандума или какой-то четкой договоренности. И Россия должна будет приложить тоже свои усилия для того, чтобы убрать тяжелое оружие с границы Украины и России. И я думаю, что Запад может согласиться на то, чтобы не поставлять, во всяком случае – серьёзного военного оружия на восток Украины, и даже на запад Украины. Я думаю, что-то в этом роде будет, потому что без поиска и нахождения компромисса в этом очень сложном вопросе между Америкой, Западом и Россией, такая встреча на платформе «НАТО-Россия» бессмысленна. Нужно идти туда с поисками результата, а результат такой будет», – отметил он.

«Я думаю, что не теперешнее правительство Украины, но следующее правительство может опять рассмотреть, все-таки, вопрос о нейтральном статусе – так, как это было при Кучме, при Януковиче, даже при Ющенко. Я не знаю, как это быстро все пройдет. Где-то могут возобновиться опять переговоры в Нормандской четверке. Я думаю, что тут немцы будут очень стараться вернуть всех за стол переговоров с тем, чтобы Минские соглашения, все-таки, не умерли, чтобы их не похоронили. Но фактически, это все может в 2022 году тоже свернуться в совсем другую сторону – Минск уже будет не нужен, а по поводу Украины или ситуации в Восточной Европе вокруг Украины будут решать Москва и Вашингтон. Европейцев будут только информировать», – прогнозирует Александр Рар.