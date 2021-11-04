Немецкий политолог – украинцам: «Европейские устремления – это реформы, а не русофобия»

04.11.2021 18:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В новом многополярном мире США сильны, но не всемогущи, поэтому бесконечно рассчитывать на поддержку американцев – не самая мудрая позиция со стороны Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вход на Запад – это не борьба с Россией. Этого украинские элиты не понимают, они думают, что чем больше будет трений с Россией, тем больше их будут тянуть на Запад. Нет, вход на Запад – это реформы, которые нужно проводить для того, чтобы быть похожим на Германию, Польшу, Венгрию», – рассуждал Рар.

При этом он добавил, что со стороны Украины очень наивно во всём рассчитывать на США.

«Американцы же говорят, что они будут сдерживать Россию, Китай, они будут сдерживать, если нужно, они будут сдерживать Бразилию, Индию, всех тех, которые где-то начинают создавать свои собственные полюса в новом многополярном порядке. Ну, это Америка. С другой стороны, они не настолько всемогущие, можно было всё это предвидеть, это американская позиция. Но это не означает, что американцы владыки всего мира. Украина должна была закрепить своё автономное мнение в очень сложной геополитической обстановке в 90-е – начале нулевых годов, понять, то чего она не сделала. А бежать за Америкой… Америка далеко, она сейчас будет помогать, а когда ей не нужно, она закроет двери и выйдет из региона, так как она вышла, хлопнув дверью, из Афганистана», – предупредил немецкий политолог.