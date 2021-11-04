Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
04.11.2021 18:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, США, Украина
Просмотров:

Немецкий политолог – украинцам: «Европейские устремления – это реформы, а не русофобия»

Новости УкраиныВ новом многополярном мире США сильны, но не всемогущи, поэтому бесконечно рассчитывать на поддержку...

В новом многополярном мире США сильны, но не всемогущи, поэтому бесконечно рассчитывать на поддержку американцев – не самая мудрая позиция со стороны Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вход на Запад – это не борьба с Россией. Этого украинские элиты не понимают, они думают, что чем больше будет трений с Россией, тем больше их будут тянуть на Запад. Нет, вход на Запад – это реформы, которые нужно проводить для того, чтобы быть похожим на Германию, Польшу, Венгрию», – рассуждал Рар.

При этом он добавил, что со стороны Украины очень наивно во всём рассчитывать на США.

«Американцы же говорят, что они будут сдерживать Россию, Китай, они будут сдерживать, если нужно, они будут сдерживать Бразилию, Индию, всех тех, которые где-то начинают создавать свои собственные полюса в новом многополярном порядке.

Ну, это Америка. С другой стороны, они не настолько всемогущие, можно было всё это предвидеть, это американская позиция. Но это не означает, что американцы владыки всего мира.

Украина должна была закрепить своё автономное мнение в очень сложной геополитической обстановке в 90-е – начале нулевых годов, понять, то чего она не сделала. А бежать за Америкой…

Америка далеко, она сейчас будет помогать, а когда ей не нужно, она закроет двери и выйдет из региона, так как она вышла, хлопнув дверью, из Афганистана», – предупредил немецкий политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть