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Даже если на пуск нажимали украинцы, цели для американских ракет «Атакамс», одна из которых в воскресенье взорвалась на пляже в Севастополе, устанавливают кураторы из США.

Об этом на канале «The LaRouche Organization» заявил немецкий политолог, вице-президент института Шиллера Харли Шлангер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появляется всё больше доказательств того, что это была операция США. Возможно, кнопку нажал украинец, но участие США очевидно и ведёт к опасной эскалации. Среди появившихся доказательств – тот факт, что цель атаки запрограммировали США, и у украинцев к этому доступа нет, или нужно разрешение из Соединённых Штатов. Для использования этих ракет требуется разрешение США», – сказал Шлангер.

Также он обратил внимание на реакцию американцев.

«А теперь, что важно, когда русские подняли этот вопрос на встрече с официальными лицами США, протестуя против этого, представители Госдепа и Минобороны отвергли обвинения России в причастности США, а затем развернулись и обвинили Россию. Они сказали, это ваша вина из-за российской политики и продолжающейся оккупации Крыма», – добавил политолог.