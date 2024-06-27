Немецкий политолог: За ударом по севастопольскому пляжу стоят США

Максим Столяров.  
27.06.2024 20:28
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Даже если на пуск нажимали украинцы, цели для американских ракет «Атакамс», одна из которых в воскресенье взорвалась на пляже в Севастополе, устанавливают кураторы из США.

Об этом на канале «The LaRouche Organization» заявил немецкий политолог, вице-президент института Шиллера Харли Шлангер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если на пуск нажимали украинцы, цели для американских ракет «Атакамс», одна из которых...

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«Появляется всё больше доказательств того, что это была операция США. Возможно, кнопку нажал украинец, но участие США очевидно и ведёт к опасной эскалации. Среди появившихся доказательств – тот факт, что цель атаки запрограммировали США, и у украинцев к этому доступа нет, или нужно разрешение из Соединённых Штатов. Для использования этих ракет требуется разрешение США», – сказал Шлангер.

Также он обратил внимание на реакцию американцев.

«А теперь, что важно, когда русские подняли этот вопрос на встрече с официальными лицами США, протестуя против этого, представители Госдепа и Минобороны отвергли обвинения России в причастности США, а затем развернулись и обвинили Россию. Они сказали, это ваша вина из-за российской политики и продолжающейся оккупации Крыма», – добавил политолог.

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