Немецкий политолог: Зеленского ждёт судьба Вальтера Ратенау

16.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Немецкие СМИ в публикациях об Украине начали оперировать такими выражениями как «внутренняя линия» и «передвинуть войска».

Об этом в эфире телеканал «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прошёлся по немецкой прессе – такое ощущение, что пишут сводки с фронта. И это настолько симптоматично, ведь ещё буквально две-три недели назад этого не было. Вот, газета «FAZ» сегодня написала статью о том, что Россия находится на границе с Украиной, и это по Клаузевицу – внутренняя линия. А дальше идёт объяснение – это означает, что Россия при необходимости может немедленно передвинуть свои войска и перевести их через границу, а вот, если Украине потребуется защищаться, то для того, чтобы союзники смогли прийти к этой границе, потребуется несколько недель. Слушайте, какие «союзники»? Какая «линия Клаузевица», о чём пишет немецкая пресса?

Другая немецкая газета пишет, что буквально вчера в Берлин привезли 15 раненых украинских солдат на лечение и восстановление. Кто эти украинские солдаты? В основном, речь идёт про людей с националистическим прошлым и настоящим. Вот, когда мне говорят, что на Украине национализма нет, слушайте, я сегодня прочитал в Twitter Тягнибока, у него большая очень статья, где он в конце пишет: «Только национализм и националисты способны спасти Украину», и это распространяется на всё, что хотите», – заявил журналист.

«Ой, и сколько там за него проголосовало?» – отмахнулся бывший вице-мэр украинского города Очаков Гордей Белов.

«Сколько проголосовало – фонд Розы Люксембург опубликовал очень интересную статью, фонд очень серьёзный, поверьте, где пишут: «Национализм на Украине в Европе и Германии недооценивается». По их подсчётам, на сегодняшний момент, наследников батальона «Азов» насчитывается не менее 20 тысяч человек – фонд насчитывает 20 тысяч националистов парамилитаристского толка, способных стать под ружьё», – отметил Сосновский.

«Вы говорите, что кто-то будет нападать на Украину – да вот они, 20 тысяч, у них оружия полно, до шести миллионов единиц оружия находится на руках. Мы должны говорить об этом и думать, и Зеленский тоже должен думать и об этом говорить, а он пишет какое-то видеопослание…» – добавил он.

«Давайте вспомним, как в Германии на волне осознания всех проблем к власти, в частности, избрали и пришёл еврей по национальности, близкий друг Альберта Эйнштейна, который был убит нацистами, которых на тот момент казалось очень немного. Я с большой тревогой смотрю на Украину, параллели страшные: еврей Зеленский, еврей премьер-министр, и улучшения жизни не будет. В той же Германии пишут о возможном росте антисемитизма при разочаровании населения. И вот у вас готовые Тягнибоки, Билецкий, которые привыкли к методе восхваляемой ими ОУН-УПА, а это – теракты», – подхватил тему ведущий Владимир Соловьёв.

«Эти параллели не просто прослеживаются, они видны. Приход Гитлера к власти был как раз на абсолютно такой же основе, и это казалось смешным – пришёл какой-то ефрейторишка из Австрии, который с группой националистов где-то кого-то разбил, кому-то набили морду», – напомнил Сосновский