Немецкий полковник сокрушается: атака на Курскую область бессмысленна
Украина не добьется стратегического успеха, атакуя Курскую область. Уже видно, что эта операция не будет иметь даже оперативное значение.
Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил полковник бундесвера, старший научный сотрудник отдела исследований международной безопасности Немецкого института международных отношений Вольфганг Рихтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Удивительно, что украинцы проводят такую атаку, которая не произведет более глубоко оперативного впечатления. Это уже видно по размаху сил. Во-вторых, они сами находятся под давлением в Донецке, им там тоже не хватает кадровых резервов. Тем более удивительно, что они используют около тысячи человек для этой атаки на второстепенном фронте. Но, возможно, именно это и является целью – диверсия, распространение неопределенности. Стратегическая инициатива – это громкое слово, этого нельзя достичь, но можно, по крайней мере, привлечь внимание…
Это не первый случай, мы уже видели это в Харьковской области в последние месяцы, и Россия отреагировала на это созданием буферной зоны под Харьковом. Украинцы теперь рискуют, что русские сделают что-то подобное и здесь», – заявил Рихтер.
Спасибо!
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