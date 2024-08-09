Немецкий полковник сокрушается: атака на Курскую область бессмысленна

Анатолий Лапин.  
09.08.2024 11:58
  (Мск) , «Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не добьется стратегического успеха, атакуя Курскую область. Уже видно, что эта операция не будет иметь даже оперативное значение.

Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил полковник бундесвера, старший научный сотрудник отдела исследований международной безопасности Немецкого института международных отношений Вольфганг Рихтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не добьется стратегического успеха, атакуя Курскую область. Уже видно, что эта операция не...

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«Удивительно, что украинцы проводят такую атаку, которая не произведет более глубоко оперативного впечатления. Это уже видно по размаху сил. Во-вторых, они сами находятся под давлением в Донецке, им там тоже не хватает кадровых резервов. Тем более удивительно, что они используют около тысячи человек для этой атаки на второстепенном фронте. Но, возможно, именно это и является целью – диверсия, распространение неопределенности. Стратегическая инициатива – это громкое слово, этого нельзя достичь, но можно, по крайней мере, привлечь внимание…

Это не первый случай, мы уже видели это в Харьковской области в последние месяцы, и Россия отреагировала на это созданием буферной зоны под Харьковом. Украинцы теперь рискуют, что русские сделают что-то подобное и здесь», – заявил Рихтер.

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