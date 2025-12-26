Немецкий посол надеется на реванш саакашистов в Грузии

Вадим Москаленко.  
26.12.2025 15:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 161
 
Германия, Грузия, Дзен, Молдова, Политика, Россия


В Германии крайне разочарованы, что Грузия отказалась повторять антироссийский курс Украины и Молдовы ради призрачной «евроинтеграции».

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом Deutsche Welle  заявил посол ФРГ в Молдове Хуберт Книрш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Германии крайне разочарованы, что Грузия отказалась повторять антироссийский курс Украины и Молдовы ради...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Молдавская пропагандистка холдинга посетовала, что Грузия, «которая пострадала сама от российской агрессии», теперь «повернулась лицом к Москве».

«Это произошло два года спустя. Это было решение правящей партии, когда я был послан в Грузию, и правящая партия «Грузинская мечта» тоже хотела вступить в Евросоюз. И надо сказать, что народ Грузии сильно чувствует себя европейским. Подавляющее большинство людей хотят вступить в ЕС, прежде всего, молодое поколение. Лидер этой партии когда-то ушел из политики, потом вернулся, и всё изменилось.

Он принял решение, чтобы искать другой путь. Я не понимаю, я не знаю, какой. Я очень глубоко разочарован тем, что происходит в Грузии, и надеюсь, что страна найдет в себе силу, чтобы вернуться на европейский путь», – вещал в ответ Книрш.

Немец выразил уверенность, что «сойти с европейского пути» было «очень личным решением лидера партии».

«В Молдове тоже опасаются, чтобы такой сценарий, сценарий Грузии нас не постиг»,  – тревожилась в ответ румынская подстилка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить