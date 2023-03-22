Немецкий посол обрадованно сообщила, что украинские дети уже не вернутся на родину

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За прошедший год в Германию переехали миллионы украинцев, и в скором времени многие из них, в особенности дети, будут полностью интегрированы в немецкую систему.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии живёт около миллиона украинцев. Это очень помогло немцам понять, что такое Украина. Те украинцы, которые живут в Германии, украинские дети, которые идут в немецкие школы – это очень хорошо. Это помогает объяснять немцам мысли Украины, и за что Украина борется», – болтала Фельдгузен.

Она обрадованно сообщила, что многие из этих детей останутся в Германии навсегда, потому что им будет сложно снова переезжать в новую страну и опять приспосабливаться к новым реалиям.

«Думаю, это лето будет очень важным моментом. Потому что дети, которые уже пробыли целый год в немецкой школе, если они проведут там ещё год, им будет очень сложно снова сменить систему. Потому что есть разница между немецкой и украинской системой образования. Я слышу от многих, что они хотят вернуться на Украину с детьми. Но это будет очень индивидуальным решением, часть украинцев – точно остаётся в Германии, и это хорошо», – добавила посол.