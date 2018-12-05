Немецкий посол в Киеве обломал украинцев

05.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В Европе считают, что введение новых антироссийских санкций под предлогом событий у Керченского пролива лишь усугубит напряжение.

Об этом во время круглого стола в Киеве заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас продолжается дискуссия относительно санкций, которая сосредоточена вокруг выборов в Донбассе, которые считаются незаконными. Мы ввели санкции после строительства Керченского моста, а сейчас в ходе дискуссии рассматриваем вопрос санкций в связи с происшествиями в Керченском проливе», – рассказал немецкий дипломат.

«Мы считаем, что сейчас нашим непосредственным, наиболее актуальным заданием является предотвращение дальнейшей эскалации обострившегося конфликта, чтобы он не вышел из-под контроля.

Потому можем сказать, что много стран-членов, включая нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивно в данный момент усугублять напряжение посредством новых санкций, когда напряжение и так достигло значительного уровня», – добавил Райхель.