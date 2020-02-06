06.02.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Германия, Донбасс, Образование
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Немецкий профессор не увидел «оккупации Донбасса» и позвал студентов из ЛДНР


Несколько аспирантов из университетов ЛНР и ДНР поедут на работу и учёбу в Германию – налаживать сотрудничество между странами.

Об этом в ходе пресс-конференции в Луганске заявил профессор из Германии Хеннинг Цоц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У академической науки больше потенциала прорывать границы, чем у политики. Пока что мы договорились, что будем приглашать отсюда несколько аспирантов на учёбу и работу в Германию. Они будут с нами работать и сотрудничать.

И в дальнейшем будем вместе строить мосты. Как мы сегодня уже посетили один (в Станице Луганской – прим. ред.), но на этот раз будем строить намного более прочные и крепкие мосты», – сказал он.

Цоц сказал, что не увидел в Донбассе никакой «русской оккупации», и что в Европе должны об этом знать.

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