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Если Евросоюз конфискует российские банковские активы, это создаст прецедент защиты прав собственности, что повлияет на отношения Европы с глобальный Югом и поставит под угрозу стабильность евро.

Об этом профессором Свободного университета Берлина Александр Либман заявил в интервью ютуб-каналу Private Talks World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная проблема состоит в том, что в странах, основанных на правой системе мы не можем конфисковать активы по иной причине, кроме как приговору суда. Приговор суда должен быть основан на существующем в момент совершения правонарушения законодательстве и разумном судебном процессе, где стороны имеют возможность защищать свои интересы. Политическая целесообразность основанием для изъятия активов не является», – сказал Либман.

Он отметил, что в США открыт правовой путь, но не произведена сама конфискация, поскольку за ней последуют судебные иски, исход которых не предрешен.