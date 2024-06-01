Немецкий профессор признал, что оснований для конфискации российских активов нет

Елена Острякова.  
01.06.2024 15:11
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Россия, Финансы


Если Евросоюз конфискует российские банковские активы, это создаст прецедент защиты прав собственности, что повлияет на отношения Европы с глобальный Югом и поставит под угрозу стабильность евро.

Об этом профессором Свободного университета Берлина Александр Либман заявил в интервью ютуб-каналу Private Talks World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Евросоюз конфискует российские банковские активы, это создаст прецедент защиты прав собственности, что повлияет...

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«Главная проблема состоит в том, что в странах, основанных на правой системе мы не можем конфисковать активы по иной причине, кроме как приговору суда. Приговор суда должен быть основан на существующем в момент совершения правонарушения законодательстве и разумном судебном процессе, где стороны имеют возможность защищать свои интересы. Политическая целесообразность основанием для изъятия активов не является», – сказал Либман.

Он отметил, что в США открыт правовой путь, но не произведена сама конфискация, поскольку за ней последуют судебные иски, исход которых не предрешен.

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