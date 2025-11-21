Немецкий «проФФессор»: Пусть американцы давят на Китай, а мы разберемся с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если США сосредоточатся на борьбе с Китаем, это будет выгодно для Европы, поскольку ослабит главного союзника России.

Об этом в эфире телеканала «Phoenix» заявил немецкий профессор геополитики Клеменс Фишер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что стремление американцев к европейскому театру военных действий подходит к концу. Я думаю, что мы полностью недооценили Трампа: этот человек американский президент, а не европейский. И ситуация с безопасностью в Европе оценивается американцами совсем иначе. Потому что для американцев Россия больше не является противником. И здесь я с вами соглашусь, что Россия может вести войну только при поддержке Китая. Поэтому основное внимание американцев сосредоточено в основном в Тихом океане в районе Китая. Это даже не столько Тайвань. Здесь возникает вопрос, насколько сильно доминирует в Тихом океане Китай или США», – сказал Фишер.