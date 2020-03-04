Немецкий противник «Северного потока-2» набросился на США, скупающих российскую нефть

04.03.2020, Киев, Игорь Петров

«Северный поток-2» не является экономическим проектом, как его пытаются представить в Европе, но Германия уже не может от него отказаться, а США не должны ее за это критиковать, поскольку сами покупают у России нефть.

Об этом в эфире Deutsche Welle заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, американцы должны успокоиться, потому что они сами продолжают импортировать миллионы баррелей – миллионы баррелей! – российской нефти. И им следует успокоиться и взглянуть на другую сторону», – потребовал немец.

По его словам, российский газ необходим Германии для т.н. «энергетического разворота», то есть, изменения структуры энергетики с целью снизить выбросы парниковых газов.

«Я не защищал «Северный поток-2» с 2012 года по прошлый год. Но из-за «энергетического разворота» Германии нам действительно нужен этот газопровод. Потому что иначе мы не сможем обеспечить себя энергоносителями», – пришел к выводу Кизеветтер.

Разговоры о том, что «Северный поток-2» угрожает энрегобезопасности Германии, бессмысленны, поскольку Германия уже давно взяла курс на усиление связей с Россией в энергетике.

«Наша энрегобезопасность? На самом деле ошибка была совершена 15 лет назад, когда канцлер Шрёдер пошел на службу к России. И поэтому мы сделали все эти ошибки.

Мы, политики, должны быть крайне острожными, потому что мы все виноваты – все называли «Северный поток» экономическим проектом. Это не экономический проект. Шрёдер, в силу своего положения, мог называть его экономическим проектом, но он был чисто политическим. Сейчас нам из него уже не выйти, но мы его одобрили еще и потому, чтобы постараться повлиять на Россию.

Я не защищаю «Северный поток-2» по экономическим причинам. Мне кажется, мы должны добиться «энергетического разворота», но должны и повлиять на Россию», – надеется Родерих Кизеветтер.