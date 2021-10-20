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20.10.2021 11:19 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Германия, миграция, Политика, Россия
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«Немецкий рай полинял. Страну заполонили сомалийские пираты и убийцы» – писатель

Ранее чистая и благоухающая Германия сегодня деградирует из-за мигрантов. Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Ранее чистая и благоухающая Германия сегодня деградирует из-за мигрантов.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает пишущий на русском языке писатель грузинского происхождения Михаил Гиголашвили

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Он рассказал, что живет в Германии уже несколько десятков лет.

«Успел застать ее на пике комфорта, пожить в чистой и прибранной стране, где все сверкало и благоухало в прямом смысле, а люди были добры и ласковы, жили в достатке, все красиво одеты, ухожены, ни одного нищего… Но в 89-м году пала Берлинская стена, после чего рай стал блекнуть и линять. Сейчас страна заполнена бездельно сидящими на скамейках арабо-неграми и разноцветными женщинами в косынках, которые катят в двойных колясках младенцев в окружении еще трех-четырех детей», – говорит писатель.

По его словам, родителям этих детей незачем работать, поскольку у них оплачены государством квартира, медстраховка и разного рода пособия и льготы.

«Разумеется, занзибарские убийцы и сомалийские пираты предпочитают жить спокойно в Европе, курить траву, хавать плов и ничего не делать до конца жизни. Они селятся в больших городах, потому что в маленьких им скучно и не с кем в нарды играть. Мне искренне жаль беззащитную, добрую до глупости Европу!», – резюмирует Гиголашвили.

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