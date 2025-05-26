Немецкий специалист назвал российский банк одним из самых прибыльных в мире

Елена Острякова.  
26.05.2025 14:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Финансы, Экономика


Бывший управляющий директор «Сбера» Оливер Кемпкенс в восторге от российского банка.

Об этом он заявил в интервью блогеру Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший управляющий директор «Сбера» Оливер Кемпкенс в восторге от российского банка. Об этом он...

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«Я никогда не видел такого умного руководства, как в «Сбербанке». Это российское государственное предприятие, которое принадлежит Минфину. Генеральный директор Герман Греф, который считает, что он тоже немецкого происхождения. «Сбербанк» один из самых прибыльных банков в мире, хотя этого никто не знает. В прошлом году они получили прибыль в 22 млрд долларов. Многое зависит от внутреннего рынка.

«Сбербанк» это не просто банк, а разработчик программного обеспечения по банковской лицензии, как сказал наш генеральный директор», – сказал Кемпкенс.

Он назвал «Сбер» «российским «Амазоном», который полностью сопровождает клиента в его повседневной жизни и при этом ведет себя этично. Кемпкенс считает, что «Сбер» «профессионально справился с санкциями».

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