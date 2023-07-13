Немецкий танково-ремонтный завод на Украине разбомбят в два счета – Стариков

Вадим Москаленко.  
13.07.2023 08:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В западных хранилищах заканчиваются снаряды, поскольку страны НАТО привыкли не к изнурительным окопным сражениям, а к «сетецентричным войнам», когда сначала авиацией уничтожается инфраструктура и позиции противника, а потом на выжженное поле заходит пехота.

Об этом в эфире интерент-канала «Дикий Live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В западных хранилищах заканчиваются снаряды, поскольку страны НАТО привыкли не к изнурительным окопным сражениям,...

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«Почему боеприпасов нет? Потому что страны НАТО в своих доктринах, когда они вели войны, кстати, они первые начали вести «сетецентричные» войны, проведение многосферных операций, но у них не подразумевалось ведение с такой интенсивностью. Где-то месяц или три высокоточным оружием подавляют огневые точки, ПВО и командные пункты, в том числе, с помощью авиации и других носителей, а потом заходит пехота. А российско-украинская война – это возвратилось к Первой мировой и Второй мировой войне», – сказал Стариков.

Однако он признал, что здесь есть вина и украинской стороны.

«Помните ещё когда Порошенко был президентом, всё патронный завод не могли построить. Но патронный завод подразумевал не только патроны, это и снарядный завод. Его не могли построить. Деньги из бюджета были выделены, но группы влияния не могли поделить, кто будет генподрядчиком. Простыми словами, кто будет получать основную мотивационную составляющую. И сейчас то же самое», – считает эксперт.

«Слава богу нам помогают чехи, болгары, мы создаём вместе с ними совместные предприятия. Немцы заявили, что будут создавать на территории Украины танково-ремонтный завод. Но как его создавать? Во время войны он будет уничтожен. Поэтому, я так думаю, это будет после войны», – добавил Стариков.

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