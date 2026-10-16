Немецкий юрист назвал США виновными в подрыве «Северных потоков»
США явно имеют отношение к подрыву трубопроводов «Северный поток» в Балтийском море.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-расследователя и политолога из Германии Патрика Бааба заявил юрист по коммерческому праву Вольфганг Хуммель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий обратил внимание, что в ходе визита прежнего канцлера Германии Олафа Шольца в США тогдашний американский президент Джо Байден заявил, что если русские вторгнуться на Украину, то трубопровода больше будет. По его словам, это было «анонсированием самого акта».
«Удивительно, если вспомнить в общих чертах, что господин Шольц, будучи федеральным канцлером, стоял рядом, надо сказать, с улыбкой на лице.
Ведь если кто-то объявляет, что он тем или иным способом положит конец крупнейшему энергетическому инфраструктурному проекту, то от федерального канцлера следовало бы ожидать, что он хотя бы скажет: «Уважаемый господин президент США, давайте обсудим это еще раз. Это важнейшая часть энергоснабжения, и здесь речь идет не об Украине, а о энергоснабжении Германии», – указал эксперт.
Он считает, что ухмылка Шольца «фактически была почти согласием».
«Есть много моментов, которые выглядят странно. Вспомним, например, публикацию в X или, как тогда еще назывался сервис, в Twitter, бывшего министра обороны Польши. Сразу после теракта — а у него прекрасные связи в США — он написал в Twitter: «Спасибо, США!». Впрочем, через несколько часов он это «спасибо» удалил.
К числу странностей, на мой взгляд, относится и еще один момент — мы о нем почти забыли. Знаете что?.. Стоит мне напомнить — и все сразу вспомнят. Сразу после теракта Норвегия и Польша открыли новый газопровод.
Удивляешься такому количеству совпадений», – отметил гость эфира.
Он напомнил, что борьбу с «СП» США начали давно, с самого начала проекта.
«Независимо от того, демократы у власти или республиканцы, мы видим цепь попыток помешать этому, начиная с 2005 года, причем ситуация со временем только обострялась.
То есть США с самого начала стремились воспрепятствовать реализации «Северного потока—1», а впоследствии — и «Северного потока—2». И здесь речь идет исключительно о внешнеполитических аспектах», – заключил Хуммель.
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