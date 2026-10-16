Доказательства по делу инцидента с якобы российским дроном в аэропорту Лейпцига шиты белыми нитками.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-расследователя и политолога из Германии Патрика Бааба заявил юрист по коммерческому праву Вольфганг Хуммель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, как его собеседник оценивает шум вокруг Лейпцига на фоне того, что правительство ФРГ пытается всячески приуменьшить значимость диверсии против «Северных потоков» – критически важной инфраструктуры Германии.

«Это возмутительно. Возмутительно, потому что всем очевидно, что здесь применяются двойные стандарты. Во-первых, что касается доказательной базы… Я специально еще раз изучил, что вообще известно о ситуации в Лейпциге. Все это выглядит абсурдно: ночь, какие-то намеки, водитель автобуса, который пинает ногой дрон, который, кстати, якобы даже не летит, а висит всего в метре от земли, и одним ударом ноги выводит его из строя. В общем, все очень странно: виновных нет, а если спросить об официальной версии, конкретных зацепках в ходе расследования, то выясняется, что никаких зацепок нет. Вообще ничего. И тем не менее, нынешнее федеральное правительство — примечательно, что это произошло как раз перед выборами в Саксонии-Анхальт — заявило, что за этим якобы стоит Россия, хотя виновных как бы нет», – сказал юрист.

При этом он заметил, что в деле о подрыве трубопроводов, наоборот, есть группа исполнителей, которые даже гордятся своим участием в теракте.