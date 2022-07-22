Немецкий журналист рассказал о тотальной цензуре в европейских СМИ

Новости Украины

В западных СМИ журналисты напишут только то, что от них требуют трансатлантические корпорации, которые обеспечили им обучение и трудоустройство.

Об этом в интервью издательства «Блокнот России» заявил немецкий журналист Томас Рёпер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он привёл пример, когда ещё до начала СВО европейские пропагандисты повсюду разгоняли тему невыполнения Москвой Минских соглашений.

«Эта тема была вообще мертва, месяцами ни слова о Донбассе, обстрелах. Даже те Минские соглашения, спросите в Европе любого европейца, они даже не знают, что там написано. Ещё когда они подписали в феврале 15-го года, я очень искал текст соглашений в немецких СМИ, не нашёл. Они писали о соглашениях, как по их пониманию написано. Мне пришлось открыть российский ТАСС, чтобы найти текст соглашений, потому что они просто его не публиковали. У меня в Германии всегда был прикол, когда я приехал на пару дней в гости, в пабе сидел, познакомился с людьми. Они такие – а ты откуда? Я – из России. А как так? И начали мне свои видения. Я просто сказал – я сейчас иду курить, я открою тебе Минские соглашения, там очень простой текст полторы страницы, 13 пунктов и когда я вернусь, ты мне покажи, в каком пункте Россия присутствует, и какие у России обязательства, которые Россия должна выполнить, чтобы сняли санкции. Я пошёл курить, через 5 минут вернулся, и люди такие смотрели с квадратными глазами, такие – упс. Потому что там было слышно в СМИ – Россия не выполняет Минские соглашения, поэтому санкции снять не можем. Поэтому даже такие элементарные вещи на Западе не знают, потому что СМИ об этом не говорит», – рассказал Рёпер.

Он объяснил, почему немецкие журналисты в своих СМИ пишут только то, что выгодно Западу.

«Ты не можешь сделать карьеру в немецких, про Германию точно знаю, в других странах вряд ли это отличается, ты не можешь сделать карьеру, если ты не входишь в сети трансатлантиков, есть там разные НКО, организации американские трансатлантические. Кто не входит туда, кто студентами не получал от них стипендии, потом не вошёл в состав экспертом в каких-то органах, типа совет директоров, как это называется – в правлениях. Если ты не там, ты карьеру не делаешь, и поэтому они знают, о чём писать. Насколько они в этом убеждены, это надо у них спросить. По крайней мере, я знаю много примеров немецких журналистов, которые начали вдруг, что-то не то писать и быстро потеряли свою работу. Поэтому такие рамки, они знают, что писать, даже если у них другое мнение. Говорить с некоторыми из них, имена не могу озвучить, они боятся, потому что надо всё равно счета платить. Они знают частично, что ерунду пишут, но ребёнок хочет на кружки. Есть чёткие рамки, они знают, что если за них выходишь, у тебя будут проблемы», – подытожил журналист.