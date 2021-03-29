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29.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня
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Немецкий журналист: «В России сейчас живется свободнее, чем в Германии»


В России при «диктатуре Путина» народу живется свободнее, чем в «демократической Германии».

Об этом в эфире телеканала OstWest заявил немецкий либеральный журналист, работавший в Москве, Борис Райтшустер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Райтшустера, в Германии невозможна публичная критика главы государства Ангелы Меркель, в отличие от ситуации в России.

«Я сейчас вижу, что на данный момент, на сегодняшний день в России живется свободнее. Ну, мне горько это признавать. Что значит горько – я очень рад за русских, но на данный момент я жил бы в России свободнее, это факт, куда денешься. И меня это сводит с ума, я честно говорю, потому что я тут вижу, что очень многие неправильно понимают, что там происходит.

Очень многие думают, что путинская система – это классическая диктатура, где никому нельзя ничего говорить, как при Сталине или как в ГДР. Но это не суть – при всей критике, я ее не снижаю, но это другого рода авторитарный режим, он абсолютно по-другому настроен.

И я на русском телевидении мог Путина критиковать, я на немецком телевидении не могу Меркель критиковать», – заявил Райтшустер.


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