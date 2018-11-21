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21.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
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Немецкий журналист “заткнул” Климкина на конференции по антисемитизму

Немецкий журналист “заткнул” Климкина на конференции по антисемитизму, передает корреспондент “ПолитНавимгатора”.

Об этом написал на своей страничке в соцсети глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, опубликовавший соответствующее видео.

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“Сегодня в Вене проходит конференция по антисемитизму. В стиле «лет ми спик фром май харт» выступает министр иностранных дел Климкин. Говорит, что в Украине зарегистрировано 9 (!) случаев антисемитизма, из них два проплаченных.

Ему отвечает журналист и глава крупнейшего медиахолдинга Германии “Axel Springer” Маттиас Допфнер и говорит, что пару лет назад он был в местечке Броды, которое до войны было еврейским. И он не нашёл там даже намёка на то, что там жили евреи. Кроме одного: страшных руин великолепной синагоги. И даже несколько евреев ещё там живущих скрывают своё еврейство из-за опасения антисемитизма. Может быть, спросил немецкий журналист Климкина, вам стоит сделать жест и восстановить синагогу?”, – написал Долинский.

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