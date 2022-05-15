«Немецкий зоопарк никак не доедет» – в Киеве ждут «Гепарды» и «Леопарды» из ФРГ

15.05.2022  01:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, Германия, Дзен


У ВСУ нет ни сил, ни средств, чтобы в настоящий момент начинать контрнаступление на фронте.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ нет ни сил, ни средств, чтобы в настоящий момент начинать контрнаступление на...

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«К сожалению, для контрнаступательной операции у нас нет ни сил, ни средств, кроме личного состава и людей, желающих защитить нашу страну – этого недостаточно. Нужны вооружения такого типа, которое будет превосходить те образцы вооружений, которые есть в РФ.

То есть нужны современные западные образцы, которые больше технологичны, имеют лучшие тактико-технические характеристики, имеют преимущество в огневых своих возможностях. Только после перевооружения нашей армии на западные образцы вооружения мы можем говорить про контрнаступательные действия», – рассказал эксперт.

Он пожаловался, что Германия постоянно «кормит завтраками» Украину, но вооружений, которые просили в Киеве, сих пор нет.

«Только переобучение наших военных может занять где-то 3-4 недели. Еще есть логистика, это самое слабое место в поставках нам этого вооружения. Смотрите, на примере Германии – то дают, то не дают. Вчера давали, сегодня не дают, завтра опять мы не знаем, будут давать или нет. Эти «Гепарды», «Леопарды», которые мы просим, этот немецкий зоопарк до сих пор не может доехать до Украины, в этом главная проблема», – пожаловался Жданов.

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